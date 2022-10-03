Президент Эстонии: Россия уже год стоит за высокими ценами на энергоносители

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что в высоких ценах на энергоносители виновата Российская Федерация.

По словам Кариса, Россия ведёт опасную игру не только на Украине, но и с энергетической безопасностью всей Европы. Причём в высоких ценах на энергоносители РФ виновата уже год как. По крайней мере, по мнению президента Эстонии.

"Я хочу, чтобы все жители Эстонии знали, что именно Россия уже год стоит за высокими ценами на энергоносители. Цель Москвы — загнать Эстонию и всю Европу в угол, заставить нас отступить от наших принципов и от поддержки Украины", — цитирует Алара Кариса агентство "Прайм".

По его словам, обеспечение газоснабжения должно стать одной из важнейших задач для правительства.

"Сегодня речь идет не только о суммах, которые зимой придется выложить за комнатное тепло и электричество, но и о других рисках. Я здесь имею в виду возможные временные перебои в подаче электроэнергии, а также газоснабжение в отопительный сезон", — сообщил Алар Карис.

Напомним, власти Эстонии являются сторонниками самых жёстких антироссийских санкций. В том числе и относительно поставок энергоносителей.

Стоит также добавить, что президент Эстонии следует линии других западных политиков и чиновников. Они ввели в оборот выражение "путинское повышение цен".

По их мнению, президент России виноват в росте цен на энергоносители, а следовательно — на заправочных станциях, отоплении домов и так далее. А вовсе не санкции, которые бездумно вводят страны США и их европейские союзники.