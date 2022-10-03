Военный эксперт о ремонте "Северного потока": Какой резон вкладывать деньги?

Капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Pravda.Ru объяснил, каким государствам выгодна авария на "Северном потоке".

Президент России Владимир Путин в своей речи заявил, что инциденты на "Северных потоках" являются диверсией, за которой стоят западные страны.

Дандыкин прокомментировал это утверждение. Он считает, что диверсанты, устроившие аварию на российском газопроводе, преследуют цель утвердить господство и в системе военно-промышленного комплекса, и по поставкам углеводородов.

Эксперт отметил, что возможности для проведения подобной диверсии есть не у каждой страны.

"Стран, обладающих такими морскими диверсантами, можно перечислить по пальцам одной руки", — объяснил Дандыкин.

Он уверен, что России невыгодно повреждать свой газопровод, хотя у страны имеются такие возможности.

"Стрелять себе в ногу и заниматься этим делом — это бессмыслица полная", — выразил свою точку зрения военный эксперт. — Это США, в какой-то степени, наверное, Великобритания, может быть Франция, Китай с Японией, но это совершенно далеко. А вот выгодополучатель — это, несомненно, США, потому что Германия, как игрок, выводится из игры.

Дандыкин напомнил, что эксплуатация "Северного потока-2" была запрещена,

"Какой резон сейчас ремонтировать, вкладывать деньги, зная, что газ по этим трубам не пойдет? В ближайший год однозначно", — объяснил эксперт.

Ранее "Газпром" сообщил, что давление в повреждённых нитках "Северных потоков" стабилизировалось.