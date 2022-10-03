Венгерские эксперты: Россия сотворила чудо, находясь под санкциями

Венгерские эксперты Миклош Кевехази и Ласло Богар считают, что Россия совершила настоящее чудо во время экономического противостояния с Западом. По их словам, за последние пятьдесят лет только несколько стран удивили мировое сообщество своими достижениями в экономике.

Это Япония, Германия, Китай, которые сейчас в числе самых развитых стран мира. По мнению венгерских экспертов, в этот список надо включить и Россию, которая за последние 20 лет демонстрирует экономические чудеса, сообщает "ПолитРоссия".

Кевехази и Богар напомнили, что в нынешнем году США и их союзники обрушили на Россию беспрецедентное количество санкций. Однако произошедшее привело к парадоксальным последствиям.

Сегодня от этих санкций значительно больше страдает коллективный Запад, нежели Россия. И происходящее является настоящим чудом, поскольку мало кто предполагал, что подобное может произойти.

Причину подобного чуда эксперты объясняют наличием скрытой энергии. Под таковой они подразумевают неочевидные факторы, которые влияют на развитие экономического потенциала страны или отдельного региона. К таким факторам можно отнести особенности национального характера, культуры и многое другое.

"Культуры, имеющие исторически большую значимость, являются фундаментом для скрытых энергий, таких как дисциплина, творчество и трудолюбие. Высвобождение этих стратегических энергий всегда основывалось на долгосрочной национальной стратегии, основанной на общем консенсусе", — считают Миклош Кевехази и Ласло Богар.

По их мнению, в России за последние два десятка лет сложились условия, которые позволили высвободить скрытые энергии и достичь значительного прогресса в экономической сфере. Всё это позволяет стране эффективно противостоять санкциям.

По мнению венгерских экспертов, их стране стоит изучить российский опыт, дабы избежать проблем в экономике страны.