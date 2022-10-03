Экономист об отключении от SWIFT банков РФ: можно заменить сообщением по факсу

Экономист Михаил Беляев высказался о призыве спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука отключить от SWIFT все банки России и Белоруссии.

Кандидат экономических наук объяснил, что SWIFT не является ни системой расчётов, ни системой платежей.

Ранее сообщалось, что Польша и Прибалтика просят ЕС отключить больше банков РФ от SWIFT.

"Это только система оповещения банками друг друга о необходимости совершения финансовой операции. Расчёты и платежи банки проводят между собой через так называемою систему "корреспондентских отношений", которую они устанавливают по отношению к друг другу", — цитирует слова экономиста RT.

Беляев отметил, что данную функцию может заменить любое сообщение, письменное по факсу, по телефону. Кроме того, по словам эксперта, существует аналог системы SWIFT, который называется "системой передачи финансовых сообщений".