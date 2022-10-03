Чиновники из правительства Бурятии перечислят свой однодневный заработок военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине, пишет transsibinfo.com.
По информации издания, с таким предложением в понедельник, 3 октября, выступил руководитель республики Алексей Цыденов. Он также добавил, что все мужчины, призванные в рамках частичной мобилизации, получили необходимую экипировку.
При этом глава Бурятии подчеркнул: дополнительная помощь никогда не будет лишней.
Как пояснил Цыденов, с мобилизованными сегодня работают сотрудники Территориального центра медицины катастроф, которые объясняют призывникам правила оказания первой помощи и различные техники эвакуации.
21 сентября российский президент Владимир Путин, выступая с обращением по поводу ситуации в Донбассе, объявил частичную мобилизацию. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что в общей сложности планируется призвать 300 тысяч резервистов.
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