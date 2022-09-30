В Турции рассказали, как спасут ЕС от проблем с газом

В Турции считают, что вполне могут помочь Евросоюзу справиться с энергокризисом. И не просто помочь, фактически у ЕС и выбора-то нет. Такое вот мнение.

По мнению издание Türkiye, проблемы с поставками энергоносителей заставляют европейские страны искать новые источники ресурсов. И в том числе в Турции.

Ежегодное потребление природного газа в Европе, по подсчётам Gas Infrastucture Europe и Еврокомиссии, составляет порядка 400 миллиардов кубометров ежегодно. В прошлом году Россия поставила в Европу 140 миллиардов кубометров. Очевидно, что в нынешних условиях такие объёмы поставок едва ли возможны.

"У 18 стран — членов Евросоюза есть газохранилища. Количество газа в хранилищах, которое с каждым днём уменьшается, не внушает Европе оптимизма. Одной из стран, наиболее пострадавших от кризиса, является Германия, которая ежегодно потребляет 92 миллиарда кубометров природного газа. Далее следуют Италия (71 миллиард кубометров), Нидерланды (44 миллиарда кубометров), Франция (40 миллиардов кубометров), Польша (22 миллиарда кубометров)", — цитирует агентство "Прайм" статью турецкого издания.

Поскольку сжиженный природный газ является достаточно дорогим, то европейским компаниям придётся искать источники энергоресурсов. И вот здесь на сцене появляется Турция, через территорию которой проходит Южный газовый коридор.

Газ по нему идёт из Азербайджана. И планируется, что поставки увеличатся с восьми до 20 миллиардов кубометров ежегодно. Более чем в два раза то есть. Правда, и здесь возникает вопрос, в какой степени они способны компенсировать поставки газа из России.