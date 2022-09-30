Moldovagaz должна "Газпрому" 30 млн долларов, отсрочки больше не будет

Молдавия до конца текущей недели должна закрыть перед "Газпромом" авансовый платеж в 30 млн долларов. Об этом сообщило издание EADaily со ссылкой на главу правления АО Moldovagaz Вадима Чебана.

По его словам, лишь после этого компания из РФ подтвердит запрашиваемый объём газа на октябрь. Иначе газоснабжение сократят или вовсе остановят.

"У нас еще есть задолженность — до пятницы включительно мы должны выплатить аванс за сентябрь. Мы работаем вместе с властями, чтобы преодолеть эту ситуацию, потому что сами мы не сможем выплатить этот аванс… Думаю, мы пойдем тем же путем, что раньше с Energocom. Речь идёт о 30 миллионах долларов", — отметил Чебан.

Он подтвердил, что представители молдавской компании каждый день общаются с "Газпромом", но подробности этих консультаций он не раскрыл. Чебан лишь напомнил, что отсрочка, о которой идёт речь в некоторых политических кругах, уже предоставлялась, а аванс нужно было оплатить до 20 сентября.