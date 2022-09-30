Россиянам следует ждать ослабление нацвалюты к концу 2022 года. Об этом заявил финансовый аналитик Владислав Антонов.
В интервью агентству "Прайм" он отметил, что курс доллара может повыситься до 70 рублей. Как пояснил эксперт, такие изменения должны произойти в связи с новыми ограничительными мерами Запада.
При этом он подчеркнул: на фоне санкционного давления российский рубль стал сильнейшей мировой валютой.
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