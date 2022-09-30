Аналитик Антонов: к концу 2022 года ожидается ослабление нацвалюты РФ

Россиянам следует ждать ослабление нацвалюты к концу 2022 года. Об этом заявил финансовый аналитик Владислав Антонов.

В интервью агентству "Прайм" он отметил, что курс доллара может повыситься до 70 рублей. Как пояснил эксперт, такие изменения должны произойти в связи с новыми ограничительными мерами Запада.

При этом он подчеркнул: на фоне санкционного давления российский рубль стал сильнейшей мировой валютой.