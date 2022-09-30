Сенатор Абрамов предложил рассмотреть вопрос отсрочки от мобилизации для ИП

С предложением рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки в рамках частичной мобилизации для индивидуальных предпринимателей выступил замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.

Политик считает, что правительство должно разработать нормы по предоставлению брони руководителям и сотрудникам ИП, а также обществ с ограниченной ответственностью (ООО), если они задействованы в выполнении госзаказов, в том числе в оборонной сфере.

Сенатор заявил РИА Новости, что вопрос в отношении предпринимателей и их сотрудников не решён, а это касается налогов и кредитов.

Абрамов предложил рассмотреть вопрос о том, чтобы сама компания не закрывалась при мобилизации её руководителя.