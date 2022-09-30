Суздальцев: восстановление ДНР и ЛНР обойдётся для России в триллион рублей

Для восстановления Донецкой и Луганской Народных Республик потребуются инвестиции на триллион рублей. Такое мнение выразил политолог Андрей Суздальцев.

По его словам, Киев не вкладывал ресурсы в Донбасс, поэтому руководству РФ нужно будет "подтянуть" ЛНР и ДНР до своих стандартов после их вхождения в состав страны.

"России придётся восстанавливать эти регионы практически с нуля, инвестировав около триллиона рублей", — отметил эксперт.

Как пояснил Суздальцев, промышленные предприятия Донбасса находятся в плачевном состоянии. Однако надежда на стабилизацию ситуации есть, заключил специалист.