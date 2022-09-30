Для восстановления Донецкой и Луганской Народных Республик потребуются инвестиции на триллион рублей. Такое мнение выразил политолог Андрей Суздальцев.
По его словам, Киев не вкладывал ресурсы в Донбасс, поэтому руководству РФ нужно будет "подтянуть" ЛНР и ДНР до своих стандартов после их вхождения в состав страны.
"России придётся восстанавливать эти регионы практически с нуля, инвестировав около триллиона рублей", — отметил эксперт.
Как пояснил Суздальцев, промышленные предприятия Донбасса находятся в плачевном состоянии. Однако надежда на стабилизацию ситуации есть, заключил специалист.
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