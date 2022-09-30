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Нидерланды отобрали лицензию у оператора "Турецкого потока"

Экономика » Сырье » Газ

После того, как сразу четыре нитки российских газопроводов "Северный поток" были повреждены, а поставки через Украину прекращены "Газпромом" могут прекратиться из-за "неправомерных исков и требований "Нафтогаза", единственной магистралью, по которой газ всё ещё стабильно поступает в Европу, остаётся "Турецкий поток".

Нидерланды отобрали лицензию у оператора "Турецкого потока"

Но и он, похоже, скоро встанет. И уж точно не по инициативе или вине России. Сегодня стало известно, что Нидерланды отозвали лицензию у компании South Stream Transport BV — оператора "Турецкого потока". Причём сделано это было ещё 18 сентября, до подрыва "Северных потоков".

Как следует из заявления Олега Аксютина, генерального директора South Stream Transport BV, повод для отзыва лицензии — "запрет поставок товаров и предоставления услуг, в том числе технической помощи и обслуживания трубопровода в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе России".

"Приостановка лицензии затрагивает все контракты, связанные с технической поддержкой газопровода, включая проектирование, производство, сборку, тестирование, ремонт, техническое обслуживание и обучение”, — отмечают в South Stream Transport BV.

То есть, газ по дну Черного моря до Турции, а затем в Сербию и Венгрию поступать будет, но если вдруг случится какая-то поломка или неприятность с трубами, то починить их не смогут, ибо антироссийские санкции запрещают оператору закупать европейские трубы.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • Пропускная способность "Турецкого потока" — 33 миллиарда кубометров газа в год.
  • Большая часть трубопровода находится на глубине трех километров и нуждается в постоянном мониторинге на предмет повреждений из-за "сейсмической активности".

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Автор: Ольга Лебедева
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