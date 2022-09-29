Энергетик Ананский о ремонте "Северного потока": К трубе не подобраться

Первый зампред комитета по энергетике Госдумы РФ Игорь Ананских в беседе с Pravda.Ru прокомментировал опасения ФРГ по поводу повреждений "Северного потока".

В ФРГ боятся, что "Северный поток" никогда не введут в эксплуатацию после того, как газовый трубопровод получил серьёзные повреждения.

Игорь Ананских уверен, что "Северный поток" стал объектов диверсии.

"Понятно, что основной выгодоприобретатель в этой ситуации являются Соединенные Штаты Америки. Потому что они благодаря этому, во-первых, могут больше увеличивать объем продажи своего СПГ, во-вторых, безусловно, могут влиять на экономику Европы уже впрямую", — объяснил эксперт.

Специалист по вопросам энергетики отметил, что европейцы могли бы избежать данных трудностей, получая газ по старым ценам в необходимом количестве для всей Европы.

Ананских признал трудности, связанные с ремонтом трубопровода.

"Ещё весь газ из трубы не вышел. И к ней не подобраться. Но то, что можно восстановить, это понятно совершенно точно. Сроки, к сожалению, сейчас пока не определить", — выразил своё мнение представитель Госдумы.

Он заверил, что "Северный поток" подлежит восстановлению, но, так как газ выходит из пробоины под огромным давлением, начать ремонт не представляется возможным.

Ананский уверен, что именно США оставили Европу без газа.

Ранее сообщалось, что выход газа из "Северного потока" закончится 3 октября.