В бюджете РФ увеличат социальные расходы: внимание — военной компоненте

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров рассказал, что расходы по социальным статьям в бюджете РФ на 2023-2025 гг. планируется увеличить.

Фёдоров отметил, что в России вырастут федеральные расходы на поддержку семей и детей. Повысится также финансирования сфер образования и здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назначил пенсии и выплаты беженцам из Донбасса.

"Должное внимание уделено военной компоненте", — цитирует слова представителя Госдумы РФ Радио 1.

Он отметил, что дефицитность бюджета не свидетельствует о каких-то проблемах в стране. Фёдоров убеждён, дефицит в размере 2 триллионов рублей можно будет покрыть "хорошим исполнением, хорошей торговлей".