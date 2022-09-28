Эксперт по энергетике о введении потолка цен на нефть РФ: "Тем хуже для Европы"

Член Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ Рустам Танкаев в беседе с Pravda.Ru высказался о предложении ЕК ввести потолок цен на нефть из России.

Эксперт в области энергетики считает, что на России подобное решение, скорее всего, не скажется никак.

"В мире все еще наблюдается дефицит энергоносителей, в первую очередь нефти и нефтепродуктов. Нам есть куда их продать. И мы, безусловно, их продадим. Это товар достаточно простой в отличие от газа, он достаточно легко транспортируется", — объяснил Танкаев.

Представитель ТЭК ТПП РФ отметил, что Европейский союз ежегодно должен импортировать 500 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов.

"Это 25% от того объема, который вообще в течение года продается между государствами. Это огромный объем, который заместить нечем. Поставщиков, которые были бы способны заменить Россию на этом рынке, практически нет", — сказал специалист по энергетике.

Танкаев уверен, что Россия откажется работать с потребителями, которые вводят нерыночные ограничения.

"Ну что ж, тем хуже для Европы. Придётся перестать ездить на автомобилях и отказаться от очень многих вещей, в том числе и от низких цен на продовольствие. Но это уже и так происходит. В общем, это все агония Евросоюза", — отметил эксперт.

Ранее в Германии объяснили последствия установления потолка цен на российский газ.