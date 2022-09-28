Демидов допустил, что на Западе начнутся протесты из-за энергетического кризиса

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в разговоре с Pravda.Ru оценил ситуацию с отоплением в европейский странах. По словам специалиста, власти вынуждены экономить.

"Им необходимо удерживать температуру как в общественных заведениях, так и в домах на определённом уровне. В Швейцарии, например, за нарушение этого правила можно получить штраф", — сказал специалист.

Также он перечислил страны, которые сейчас испытывают дефицит электричества в квартирах. В этих государствах отопительный сезон начинается раньше, чем в остальных, пояснил аналитик.

"Польша, Прибалтика, Германия, страны восточного блока и Альпийского региона", — отметил собеседник издания.

По словам Демидова, на Западе может увеличиться протестная активность. Причиной послужит рост цен на ресурсы, заявил эксперт.

"В Северной Европе платежи увеличиваются примерно в 10 раз. Раньше люди в Праге и в ФРГ выходили на улицу с плакатами "Включите "Северный поток". Теперь это невозможно. Скорее всего, граждане потребуют выплату больших субсидий", — заключил специалист.

Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан сообщил о негативном эффекте антироссийских ограничительных мер. Из-за них резко увеличилась стоимость ресурсов, подчеркнул политик.

"Брюссель навязал санкции на энергию странам-членам Евросоюза", — добавил премьер-министр в ходе национальной консультации.