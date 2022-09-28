Руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан сказал, что из-за введения ограничительных мер в отношении в России стоимость ресурсов на Западе резко увеличилась.
"Брюссель навязал санкции на энергию странам-членам Евросоюза", — подчеркнул премьер во время национальной консультации.
По словам политика, негативное влияние запретов ощущает каждый гражданин Европы. Вместе с этим глава правительства попросил жителей ЕС поделиться своим мнением по поводу ограничений против Москвы.
Ранее Орбан призвал Брюссель "откровенно поговорить" с американскими чиновниками о продолжительности санкций.
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