Премьер Венгрии призвал граждан ЕС высказаться о навязанных санкциях против РФ

Руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан сказал, что из-за введения ограничительных мер в отношении в России стоимость ресурсов на Западе резко увеличилась.

"Брюссель навязал санкции на энергию странам-членам Евросоюза", — подчеркнул премьер во время национальной консультации.

По словам политика, негативное влияние запретов ощущает каждый гражданин Европы. Вместе с этим глава правительства попросил жителей ЕС поделиться своим мнением по поводу ограничений против Москвы.

Ранее Орбан призвал Брюссель "откровенно поговорить" с американскими чиновниками о продолжительности санкций.