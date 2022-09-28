The National: власти Германии призывают немцев отказаться от "комфорта"

Немецкий Минфин не гарантирует домохозяйствам Германии больше газа, чем "жизненно нужно".

Об этом сообщает издание The National.

Авторы отмечают, что граждан ФРГ попросят ограничиться только необходимым и отказываться от расхода газа "для своего комфорта" Это касается и электроэнергии, а от возможных отключений электричества не застрахованы уже и система образования, и здравоохранение.

"В случае нехватки газа потребители также должны отказаться от "комфортной" части расхода газа", — ответил Минфин Германии на депутатский запрос о чрезвычайных планах.

Уже отмечено, что при всех признаках сокращения энергопотребления в Германии, "не зависящие от ФРГ факторы всё равно вызывают истощение запасов газа".

Очевидно, что проблема обострится на фоне аварии на газопроводе "Северный поток” у датского острова Борнхольм.