Немецкий Минфин не гарантирует домохозяйствам Германии больше газа, чем "жизненно нужно".
Об этом сообщает издание The National.
Авторы отмечают, что граждан ФРГ попросят ограничиться только необходимым и отказываться от расхода газа "для своего комфорта" Это касается и электроэнергии, а от возможных отключений электричества не застрахованы уже и система образования, и здравоохранение.
"В случае нехватки газа потребители также должны отказаться от "комфортной" части расхода газа", — ответил Минфин Германии на депутатский запрос о чрезвычайных планах.
Уже отмечено, что при всех признаках сокращения энергопотребления в Германии, "не зависящие от ФРГ факторы всё равно вызывают истощение запасов газа".
Очевидно, что проблема обострится на фоне аварии на газопроводе "Северный поток” у датского острова Борнхольм.
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