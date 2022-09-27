Экономист о влиянии частичной мобилизации на экономику РФ: касается любой сферы

Экономист Александр Борисов в беседе с Pravda.Ru рассказал, какие сферы предпринимательства больше всего пострадали после объявления частичной мобилизации в РФ.

Эксперт признался, что пока сложно сказать наверняка, какая именно сфера оказалась под наибольшим ударом.

"По данным Росстата у нас к началу объявления частичной мобилизации был минимальный уровень безработицы, то есть уровень занятости был очень высокой. И поэтому фактически в любой сфере отток рабочей силы, так или иначе, должен сказываться", — отметил Борисов.

Экономист рассказал, что помимо тех секторов, которые были оговорены в указе президента, оборонно-промышленный комплекс, IT, электроника, строительство, сельское хозяйство, и целый ряд отраслевых объединений обращаются с просьбами рассмотреть возможность бронирования от частичной мобилизации и для них. Те, кто каким-то образом почувствовал нехватку или зависимость от объявления частичной мобилизации, уже такие коллективные обращения сделали, добавил эксперт.

Экономист отметил, что на данном этапе он не стал бы выделять какую-то наиболее пострадавшую от частичной мобилизации сферу экономики, и предложил посмотреть, насколько принятые решения коснуться тех или иных отраслей.

21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию на фоне спецоперации на Украине.