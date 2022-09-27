В США заявили, что готовы помочь ЕС после утечек газа с "Северных потоков"

В Вашингтоне сообщили, что готовы помочь своим союзникам из Европы после утечек газа с трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

Из прорванных труб "Северных потоков" может выйти пузырей газа на два миллиарда долларов, подсчитал для РИАН аналитик нефтегазовой и нефтегазохимической отрасли Александр Собко.