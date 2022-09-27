Орбан: Евросоюз должен "откровенно поговорить" с США о продолжительности санкций

Руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан сказал, что представители Брюсселя должны "откровенно поговорить" с американскими чиновниками и сообщить, когда мировые лидеры перестанут объявлять антироссийские санкции.

"Вся Европа ждёт ответа", — подчеркнул премьер.

Он предупредил, что ситуация способна ухудшиться и обсуждение ограничительных мер в этом случае не поможет. По словам лидера Венгрии, западные предприятия испытывают серьёзные трудности на фоне энергетического кризиса.

Ранее Орбан призвал отменить санкции в отношении Москвы до конца 2022 года.