Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович считает, что подрыв трёх веток магистрального газопровода "Северный поток" повлияет на перспективу поставок газа в страны Европы.
"Я думаю, это может повлиять на перспективу газовых поставок в Европу", — приводит его слова RT.
Также эксперт прокомментировал мнение о том, что подрыв газопровода мог быть диверсией, а это значит, что есть страны, заинтересованные в прекращении отношений с РФ.
"Чтобы было максимально сложно восстановить отношения в будущем. Если диверсия имела место, то вот те, наверное, интересанты", — заключил он.
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