Митрахович: подрыв "Северного потока" повлияет на поставку газа в Европу

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович считает, что подрыв трёх веток магистрального газопровода "Северный поток" повлияет на перспективу поставок газа в страны Европы.

"Я думаю, это может повлиять на перспективу газовых поставок в Европу", — приводит его слова RT.

Также эксперт прокомментировал мнение о том, что подрыв газопровода мог быть диверсией, а это значит, что есть страны, заинтересованные в прекращении отношений с РФ.

"Чтобы было максимально сложно восстановить отношения в будущем. Если диверсия имела место, то вот те, наверное, интересанты", — заключил он.