Sohu: США получили крайне неприятные новости в самый разгар борьбы с Россией

Соединённые Штаты получили крайне плохие новости в самый напряжённый момент борьбы с Россией, считают аналитики китайского издания Sohu.

Санкции, которые ввели США и их союзники, и призванные разрушить экономику России, не дали желаемого результата. А недавно президент США и его администрация получили ещё одну порцию плохих новостей, отмечает китайское издание (перевод статьи "ПолитРоссия").

Самые большие надежды возлагались на санкции, которые коснулись энергетической сферы России. США оказывали давление на партнёров из разных уголков мира. Но в итоге только европейские страны безоговорочно присоединились к антироссийскому лагерю.

Индия и Китай фактически сразу заявили о готовности продолжать работать с Россией. Позиция этих стран была ожидаемой. А вот недавние новости из Индонезии и Филиппин стали неприятным сюрпризом для США.

Дело в том, что президент Филиппин Фердинанд Маркос заявил о намерении его страны покупать российские энергоносители. В настоящее время проходят консультации по этому вопросу.

Фактически одновременно о намерении сотрудничать с Россией в этой сфере сообщили в Индонезии. Напомним, в ноябре на острове Бали должен пройти саммит G20, где власти Индонезии хотели бы видеть президента России.

В США также порядком разозлились на Индию, которую в Вашингтоне считали своим надёжным партнёром, но в итоге были вынуждены смириться с её решением сотрудничать с Москвой. И всё больше государств в мире готовы ради дешёвой российской нефти рискнуть отношениями с США, отмечает китайское издание.

Авторы Sohu приходят к выводу, что США не могут повлиять на происходящее, всё больше государств заявляют о желании продолжить сотрудничество с Россией.