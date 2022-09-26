The Economist: Европе в 2023 году придётся отвыкать от привычной жизни

Санкции Запада против России порождают системные противоречия по всём мире. И хуже всего придётся Европе, которая будет ощущать большую нехватку нефти и газа и в следующем году.

Британское издание The Economist отмечает, что западное эмбарго на экспорт нефти не станет критическим ударом для России. Российские компании перенаправят минимум 75% нефти в другие страны. США и Евросоюз уже сократили импорт российской нефти на 0,76 млн баррелей в сутки (мбс). Однако отгрузка из российских портов всё равно на полмиллиона баррелей в сутки больше, чем год назад.

В целом, эмбарго не будет иметь влияния на крупных игроков, которые могут позволить себе "самостраховку". Россия в худшем случае лишится мелких покупателей из Африки. Зато её нефть охотно покупает Индия (0,76 мбс) и Китай (0,9 мбс), что на 0,23 мбс больше, чем в 2021 году.

Более того, огромные мощности Китая по хранению и переработке нефти позволяют переработать весь избыток нефти из России.

А вот Евросоюз могут ждать большие проблемы. В теории, Саудовская Аравия и ОАЭ могут дать 1,8 миллионов баррелей нефти в сутки. Однако они не хотят ронять цены и вредить отношениям с Россией.

Выходом могла бы стать покупка нефти в Иране, который может поставлять четыре миллиона баррелей нефти в сутки. Однако Тегеран находится под санкциями США, идти в обход которых Европа едва ли посмеет.

Те же проблемы с нефтепродуктами. Заменить их поставки сырой нефтью европейцы не могут, поскольку не располагают дополнительными мощностями в переработке. Зато свободные мощности есть у нефтепереработчиков из Китая, которые, скорее всего, и окажутся в выигрыше.

США Европе тоже не помогут. Сейчас поставки составляют 6,4 миллиона баррелей в сутки. Больше американские заводы, работающие на 93% мощности вместо штатных 85%, не дадут.

Так что весьма вероятен вариант, когда закупаемая в России нефть будет идти в Индию и Китай, а после переработки на тамошних предприятиях будет поставляться в Европу, отмечает The Economist.

Если Россия не станет в следующем году поставлять газ в Евросоюз, то тому придётся где-то найти 140 миллиардов кубометров голубого топлива. Норвегия, Алжир, Азербайджан серьезно помочь в этом вопросе ЕС не смогут. А новые месторождения в Ираке требуют инвестиций. При этом Евросоюз не хочет заключать долгосрочные контракты.

Вывод, к которому приходит британское издание: рынок углеводородов в 2023 году будет совсем не таким, к какому привыкли в Европе. Ей придется платить больше за энергоресурсы, которое ещё придется найти.