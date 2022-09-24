Европу на следующей неделе ждёт первое испытание без российского газа

Уже в ближайшие дни Европу ждёт первое серьёзное испытание без российского газа. Дело в том, что прогнозируется значительное похолодание.

Температура в Лондоне опустится на 6,5 градуса по Цельсию за ночь 27 сентября. Во Франкфурте (Германия), 28 сентября температура будет на 3,5 градуса ниже обычного уровня, в то время как в некоторых частях Франции и Испании температура также будет на 3-4 градуса ниже, чем сезонная норма, сообщает агентство Bloomberg (перевод "ПолитРоссия").

Эти холода станут для европейцев первыми в условиях дефицита газа, отмечает агентство.

"Арктический холод, который накроет Западную Европу на следующей неделе, станет первым испытанием того, насколько люди готовы отложить включение отопления в попытке сэкономить энергию и облегчить бюджеты домохозяйств", — говорится в статье.

Выход, чтобы попытаться сгладить проблемы, только один: снижение потребления электроэнергии. При этом вовсе не факт, что многие жители стран Евросоюза и в самом деле готовы пожертвовать своим комфортом. Но в таком случае коммунальные компании могут пойти на принудительные меры.

В материале агентства отмечается, что возможности по замене поставок российского природного газа исчерпаны. И нет других вариантов, кроме как экономия электроэнергии.

Стоит заметить, что вообще, конечно, не совсем правильно говорить о том, что Европа осталась без российского газа. Поставки прекращены по трубопроводу "Северный поток". Однако частично они по-прежнему идут через Украину. Кроме того, в некоторые страны Евросоюза поставки идут через "Турецкий поток".

Другое дело, что объёмы нынешних поставок не идут в сравнение с теми, что были ещё год назад. Сокращение весьма и весьма существенное.

Стоит заметить, что в Евросоюзе сейчас обсуждают планы по прекращению поставок из России сжиженного природного газа. По крайней мере, с такой инициативой выступили Польша, страны Прибалтики и Ирландия.