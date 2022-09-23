Крупнейший производитель соли в России компания "Руссоль" предупреждает о вероятных проблемах с поставками.
Сбои в поставках могут возникнуть из-за ограничений, которые вводит оператор железных дорог в Казахстане.
Месторождение в Оренбургской области обеспечивает 40% поставок соли в Россию, однако обслуживающая станция находится под руководством железнодорожной администрации Казахстана. Подача порожних полувагонов останавливается из-за скопления собственных и арендованных полувагонов, которые используются для перевозки соли.
Представитель компании "Руссоль" объяснил, что риск полного прекращения производства очень высок, так как уже сейчас из-за действий железных дорог производство практически не работает.
Ранее сообщалось, что российских автомобилистов ждут проблемы при подготовке авто к зиме из-за санкций.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Зеленский сообщил Анджею Дуде о желании трёх областей Западной Украины присоединиться к Польше.