Производство соли в России может остановиться из-за действий Казахстана

Крупнейший производитель соли в России компания "Руссоль" предупреждает о вероятных проблемах с поставками.

Сбои в поставках могут возникнуть из-за ограничений, которые вводит оператор железных дорог в Казахстане.

Месторождение в Оренбургской области обеспечивает 40% поставок соли в Россию, однако обслуживающая станция находится под руководством железнодорожной администрации Казахстана. Подача порожних полувагонов останавливается из-за скопления собственных и арендованных полувагонов, которые используются для перевозки соли.

Представитель компании "Руссоль" объяснил, что риск полного прекращения производства очень высок, так как уже сейчас из-за действий железных дорог производство практически не работает.

Ранее сообщалось, что российских автомобилистов ждут проблемы при подготовке авто к зиме из-за санкций.