Западные эксперты: спасти Европу от "губительного энергокризиса" может только РФ

Энергетический кризис в Европе продлится как минимум два года. И ситуация не изменится без российских газа и нефти, полагают западные аналитики.

В частности, об этом говорят специалисты консалтинговой компании Energy Aspects. По их мнению, губительный для Европы энергетический кризис может продлиться до конца 2023 года. И даже дольше, поскольку спрос на энергоносители в регионе высок, а предложение ограничено, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на Bloomberg.

По словам главного аналитика компании по рынку нефти Амриты Сен, нынешний энергокризис — "история не на одну зиму". И чтобы сбалансировать рынок, нужны поставки из России, причём не только в нынешнюю зиму, но и в последующую.

После введения беспрецедентных антироссийских санкций спотовые цены на природный газ в Европе резко выросли. Некоторые страны сообщества предприняли неоднозначные меры в энергетике, полностью отказавшись, например, от поставок энергоносителей из России.

На этом фоне в Евросоюзе принялись активно обсуждать ограничение цен на российскую нефть. Правда, непонятно, какой цели в ЕС собираются добиться и когда ввести ограничения. Дело в том, что в начале декабря вступит в силу эмбарго на поставки нефти из России в страны Евросоюза морским путём. А в феврале — на поставки нефтепродуктов.

Может быть, подразумевается ограничение цен для третьих стран — хотя как на этом может повлиять Евросоюз?

Либо речь идёт об ограничении поставок нефти по трубопроводам, на них эмбарго не распространяется.

Но в таком случае поставки могут вовсе прекратиться. В Москве ранее заявляли о том, что российские компании не будут поставлять нефти в страны, которые попытаются ограничить поставки нерыночными методами.