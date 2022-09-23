Песков: кабмин рассматривает вопрос о кредитной амнистии для мобилизованных

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу решения "кредитного вопроса" граждан, попадающих под частичную мобилизацию.

Песков заявил, что вопрос о возможности предоставления кредитной амнистии для лиц, попавших под частичную мобилизацию, в данный момент обсуждается кабмином, однако единогласной позиции здесь пока не достигнуто.

"Этот вопрос прорабатывается на уровне правительства, экономический сектор, очень важно там все просчитать. Пока позиция четкая не сформирована. Очевидно, что такой вопрос есть, и очевидно, что он будет прорабатываться", — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Ранее депутат Султан Хамзаев высказал мнение, что государственные банки должны сами выплачивать кредиты за граждан, попавших под частичную мобилизацию, потому что просто предоставление "кредитных каникул" — не совсем "честно" по отношению к тем, кто будет находиться на фронте.