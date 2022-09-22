Экономист и предприниматель Пётр Заборцев рассказал, что происходит с курсом евро и доллара.
Заборцев высказался о снижении курса евро до 59 рублей.
Ранее сообщалось, что официальный курс доллара к рублю превысил курс евро.
"В конце июля, "прыжки" курса рубля закончились к началу осени. И курс стабилизировался около 60 рублей за доллар или евро. Я полагал, что такая ситуация будет происходить до начала фундаментальных изменений, и они произошли", — цитирует слова экономиста RT.
Он назвал такие изменения на валютной бирже последствиями правильных политических действий руководства РФ.
Заборцев считает, что в итоге курс стабилизируется на уровне 65-70 рублей за доллар и евро.
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