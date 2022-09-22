Евросоюз не будет в одиночку ограничивать цены на нефть из России

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что ограничение цен на нефть из России только Евросоюзом будет неэффективным.

"ЕС может в любой момент принять такие санкции, которые считает уместными. Но есть сферы, в которых, очевидно, принимать санкции без координации с нашими союзниками не имеет смысла", — цитирует Мамера агентство "Прайм".

По его словам, "ЕС успешно вводит санкции с самой широкой, по возможности, поддержкой своих важнейших партнёров".

"Это относится и к вопросу нефти. На мировом нефтяном рынке надо найти такое решение, которое будет иметь результат, поэтому лучше всего вести такие дискуссии (по ограничению цен на нефть из РФ) в рамках Большой семёрки", — сказал представитель Еврокомиссии.

В настоящее время страны Большой семёрки обсуждают возможность ограничения цен на российскую нефть. Смысл затеи в том, чтобы позволить третьим странам покупать российскую нефть, но не выше цены, которую установит Большая семёрка. Ранее сообщалось, что диапазон обсуждаемой цены от 40 до 60 долларов за баррель.

Ограничения планируется ввести с 5 декабря этого года, когда вступит в силу эмбарго Евросоюза на поставки нефти из России морским путём. А с 5 февраля следующего года ограничения должны коснуться поставок нефтепродуктов.

При этом многие эксперты и на Западе высказывают сомнения в том, что эта идея окажется жизнеспособной. Прежде всего потому, что для её успешной реализации необходима поддержка государств, которые в Большую семёрку не входят. Например, Индии и Китая. А они насчёт того, чтобы одобрить эту идею, ничего не заявляли.

В России же заявили, что не будут поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые решат поддержать ограничение цены на российскую нефть.