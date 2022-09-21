Экономист Игорь Липсиц рассказал, какие вероятные экономические последствия частичной мобилизации, объявленной в РФ.
Эксперт уверен, что призывникам, имеющим кредиты, государство предоставит какие-то отсрочки и льготы.
При этом Липсиц не думает, что сейчас кто-то может предсказать экономические последствия частичной мобилизации, поскольку прямо в этот самый момент российская экономика переходит в другой режим своего существования.
"Вполне вероятно, что серьезно увеличится количество проблемных кредитов, соответственно, у кредитных организация возникнут сложности в отношениях с Центробанком. И наверняка в таком случае Банк России предоставит банкам какие-то льготы. В этом смысле экономика будет "подморожена", — заявил Липсиц в беседе с Общественной Службой Новостей.
Единственное, в чём Липсиц почти уверен — это в проблемах, которые ожидают IT-сферу. Дело в том, что западные санкции до сих пор были направлены на области финансов и энергетики, а высоких технологий не касались, и есть вероятность, что Запад может попытаться заблокировать для работы российских компаний облачные сервисы, в результате чего внушительное количество оборудования просто станет бесполезным.
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