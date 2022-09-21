Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Рогов: у Запорожья нет планов объединяться с другими областями после референдума
Бен Ходжес: США ответят на применение ядерного оружия РФ "сокрушительным ударом"
Чешский премьер нашёл новое "мощное оружие" против России
Лавров предупредил, что США рискуют стать стороной конфликта на Украине.
Киев срочно требует поставок танков и ракет в ответ на мобилизацию в РФ
В битве за Красный Лиман "Отважные" ведут бои за каждый дом
Sohu: необычное предложение России по нефти стало неприятным сюрпризом для США
Житель Ставропольского края получил 22 года тюрьмы за изнасилование падчериц
В Тюмени сообщили о новом виде мошенничества с привлечением подростков

Экономист: частичная мобилизация может повлечь за собой рост проблемных кредитов

Экономика

Экономист Игорь Липсиц рассказал, какие вероятные экономические последствия частичной мобилизации, объявленной в РФ.

Экономист: частичная мобилизация может повлечь за собой рост проблемных кредитов

Эксперт уверен, что призывникам, имеющим кредиты, государство предоставит какие-то отсрочки и льготы.

При этом Липсиц не думает, что сейчас кто-то может предсказать экономические последствия частичной мобилизации, поскольку прямо в этот самый момент российская экономика переходит в другой режим своего существования.

"Вполне вероятно, что серьезно увеличится количество проблемных кредитов, соответственно, у кредитных организация возникнут сложности в отношениях с Центробанком. И наверняка в таком случае Банк России предоставит банкам какие-то льготы. В этом смысле экономика будет "подморожена", — заявил Липсиц в беседе с Общественной Службой Новостей.

Единственное, в чём Липсиц почти уверен — это в проблемах, которые ожидают IT-сферу. Дело в том, что западные санкции до сих пор были направлены на области финансов и энергетики, а высоких технологий не касались, и есть вероятность, что Запад может попытаться заблокировать для работы российских компаний облачные сервисы, в результате чего внушительное количество оборудования просто станет бесполезным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская
Популярное
Силовые структуры
Ходаковский: ВСУ отправляют на смерть танкистов с заваренными люками

ВСУ под Херсоном отправляют танкистов на верную смерть с заваренными люками, рассказал комбат Ходаковский.

Ходаковский: ВСУ отправляют на смерть танкистов с заваренными люками
Красный Лиман атакуют с двух направлений прямо сейчас: "Бьёмся изо всех сил"
Силовые структуры
Красный Лиман атакуют с двух направлений прямо сейчас: "Бьёмся изо всех сил"
Власть
Путин решился воевать в полную силу. Это заслуга россиян
Военные новости
Украинцев готовят к водному апокалипсису "после удара по Киевской ГЭС"
Андрей Николаев Возможная реакция Запада на мобилизацию в России: вспоминаем историю Андрей Николаев Сергей Лебедев Перекуём Церетели на танки Сергей Лебедев Любовь Степушова Путин решился воевать в полную силу. Это заслуга россиян Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Белый дом США заявил о серьёзном отношении к словам Путина о ядерном оружии
Политика. Новости и аналитика
Политологи: референдумы в ЛДНР и Херсоне развяжут России руки
Референдумы: Путин договорился с Си Цзиньпином и нанёс удар по альянсу НАТО-Украина
Новости Украины
Референдумы: Путин договорился с Си Цзиньпином и нанёс удар по альянсу НАТО-Украина
Последние материалы
Рогов: у Запорожья нет планов объединяться с другими областями после референдума
Бен Ходжес: США ответят на применение ядерного оружия РФ "сокрушительным ударом"
Чешский премьер нашёл новое "мощное оружие" против России
Лавров предупредил, что США рискуют стать стороной конфликта на Украине.
Опрос: 23% россиян признались, что полные люди вызывают у них неприязнь
Киев срочно требует поставок танков и ракет в ответ на мобилизацию в РФ
Шугалей рассказал о помощи Донбассу, своем освобождении из плена в Ливии и мобилизации
В битве за Красный Лиман "Отважные" ведут бои за каждый дом
Sohu: необычное предложение России по нефти стало неприятным сюрпризом для США
Житель Ставропольского края получил 22 года тюрьмы за изнасилование падчериц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников