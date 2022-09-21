Sohu: необычное предложение России по нефти стало неприятным сюрпризом для США

Соединённые Штаты получили удар в спину от своих союзников, которые не смогли устоять перед необычным предложением России, касающегося нефти.

США и их союзники ввели множество санкций против России в расчёте на то, что её экономика не сможет их выдержать. Однако эти расчёты не оправдались, отмечают эксперты китайского издания Sohu. И даже более того, Россия смогла обернуть санкции против тех, кто их ввёл.

Поскольку санкции не показали той эффективности, на которую рассчитывали в Вашингтоне, то власти США задумали ввести ограничение цен на российскую нефть.

Однако эксперты китайского издания полагают, что инициативу Вашингтона ожидает полный провал, поскольку даже союзники США не будут играть по этим правилам. И на то есть веские причины, отмечается в статье (перевод "ПолитРоссия").

Россия предвосхитила негативное развитие событий и сделала крупнейшим импортёрам российской нефти предложение, от которого сложно было отказаться. А именно — Москва не стала дожидаться введения лимита цен на нефть и сама предложила скидку на свои энергоносители. Причём такую, что даже партнёры США не смогли перед ней устоять.

Яркий тому пример — Индия, которая нарастила покупку нефти у российских компаний в 50 раз. О желании увеличить закупку нефти в РФ недавно заявили в Индонезии. Причём оба этих государства в США называют стратегическими партнёрами.

Эксперты Sohu полагают, что страны Юго-Восточной Азии сделают всё возможное, чтобы нарастить импорт нефти из России по выгодным для себя ценам. И не станут поддерживать инициативу США об ограничении цены на российскую нефть.

А что касается России, то она продолжит хорошо зарабатывать на продажах нефти, поскольку её стоимость даже с учётом скидки куда выше, чем предлагают установить США.

Напомним, по замыслу Вашингтона ограничения цен на российскую нефть должны вступить в силу в начале декабря, когда начнёт действовать эмбарго Евросоюза. Напомним, эмбарго касается поставок нефти из России морским путём.

При этом многие эксперты неоднократно отмечали, что успешным подобное ограничение может быть только в том случае, если его поддержат не только США и другие страны "Большой семёрки", но и другие покупатели российской нефти. В том числе Индия и Китай.