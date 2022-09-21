Экономист Игорь Лавровский в разговоре с Pravda.Ru рассказал о последствиях введения частичной мобилизации в России.
"Где-то могут возникнуть проблемы. Но нужно понимать масштабы мобилизации. Речь идёт не о создании многомиллионной армии. Поэтому такая мера повлияет на экономику, но не в огромных масштабах, точечно", — сказал эксперт.
Вместе с этим он напомнил, что правительство должно обеспечить наращивание выпуска оружия. По словам специалиста, так в сфере высокотехнологического оборонного комплекса появится больше денег.
"Мультипликативный эффект от этого распространяется по всей экономике. В отличие от советских времён, когда надо было всё время жертвовать маслом ради пушек, в условиях рыночной экономики такого не происходит. То есть многие с удивлением наблюдают, как российская экономика не разваливается", — заключил собеседник издания.
Ранее руководитель РФ Владимир Путин во время обращения к нации сообщил о введении частичной мобилизации. По словам президента, власти призовут на военную службу людей, которые имеют опыт боевых действий.
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