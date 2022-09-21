Российская нефтедобывающая компания "Газпром нефть" превысила допандемийный уровень добычи, и к настоящему моменту показатель достиг исторического максимума.

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