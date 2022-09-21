Российская нефтедобывающая компания "Газпром нефть" превысила допандемийный уровень добычи, и к настоящему моменту показатель достиг исторического максимума.
"Газпром нефть" находится на историческом максимуме добычи, выше допандемийного уровня", — заявил заместитель главы компании.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ под Херсоном отправляют танкистов на верную смерть с заваренными люками, рассказал комбат Ходаковский.