Дело не в Украине, а в деньгах: саудиты назвали главную причину энергокризиса

Первопричиной мирового энергетического кризиса не является ситуация вокруг Украины. Об этом заявил глава крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco Амин Нассер.

"Конфликт на Украине, безусловно, усилил эффект энергетического кризиса, но он не является его первопричиной. К сожалению, даже если конфликт остановить сегодня (чего мы бы все хотели), то кризис не закончится", — цитирует главу саудовской компании агентство "Прайм".

По его словам, реальные причины заключаются в том, что инвестиции в нефтегазовую отрасль недостаточно, а альтернатив этим ресурсам не хватает и по сей день.

За семь лет, с 2014 по 2021 годы, инвестиции в нефтегазовую отрасль сократились на 50 процентов, с 700 миллиардов до чуть более 350 миллиардов долларов.

По мнению Амина Нассера, мировому сообществу представит тяжёлая зима, но особенно тяжёлой она будет в Европе.

При этом, подчеркнул он, "Европа, агрессивно продвигая альтернативные источники и возобновляемые технологии, чтобы снизить один набор факторов, от которых она зависит, рискует просто заменить их новым набором".

Глава Saudi Aramco также отметил, что покупатели традиционных энергоресурсов должны расстаться с иллюзиями, будто производители вложат огромные инвестиции для удовлетворения краткосрочных потребностей.