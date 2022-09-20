Если алкогольная продукция будет ввозится в Россию по программе параллельного импорта, страну может наводнить контрафакт, заявил Вениамин Грабар, президент крупного дистрибьютора и импортера алкоголя Ladoga.
"Разрешение ввозить любой алкоголь в рамках параллельного импорта чревато импортом некачественного контрафактного алкоголя. Мы категорически против попадания таких, опасных для жизни наших граждан, напитков в Россию", — уточнил он в интервью РИА Новости.
По его словам, несколько иностранных компаний отказались покидать российский рынок, а потому на прилавках в РФ останутся импортные коньяк, виски, шампанское и ликеры.
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