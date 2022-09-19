Сербия хочет стать стратегическим партнёром США

Власти Сербии готовят соглашение о стратегическом сотрудничестве с Соединёнными Штатами в области энергетики. Об этом заявила министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович, которая в понедельник провела встречу с послом США в Белграде Кристофером Хиллом.

По словам Михайлович, Сербия находится в начале энергетического перехода, "нам требуются опыт и знания тех, кто в этом процессе опережает нас, если хотим увеличить производство чистой энергии и достичь энергетической безопасности".

Она также подчеркнула, что Белград и Вашингтон более года готовили проект соглашения о стратегическом сотрудничестве в энергетике, "который бы стал важным шагом в развитии отношений Сербии и США в этой области".

Вице-премьер добавила, что ожидаются новые большие проекты в энергетике Сербии, среди которых одним из важнейших является проект реверсивной гибридной ГЭС "Джердап 3", сообщает агентство "Прайм". Совокупная мощность гидроэлектростанции могла бы достичь 2,4 тысячи мегаватт с еще 400 мегаваттами возможностей для производства электроэнергии с помощью ветра и солнца.

Стоит заметить, что ГЭС "Джердап 1" и Джердап 2" работают на оборудовании, произведённом в СССР и в России. Компании "Силовые машины" и "Электроиндустрия Сербии" в рамках визита президента России Владимира Путина в январе 2019 года в Белград заключили соглашение о сотрудничестве при модернизации десяти гидроагрегатов ГЭС "Джердап 2".

Что касается сотрудничества в сфере энергетики между Россией и Сербией, то в конце августа президент Александар Вучич назвал "фантастической" цену, по которой его страна покупает газ в России.

"Мы тратим 3,2 млрд куб. м газа. От России мы получаем 2 млрд куб. м, что составляет 63-64% всех наших нужд, мы платим 800 млн евро, фантастическая цена! А за дополнительные 1,2 млрд куб. м газа мы бы заплатили 4,8 млрд евро, если бы покупали по текущим ценам. К счастью, нам удалось закупить (газ) до этого тяжелого времени, иначе мы бы были банкротом", — заявил Вучич.

При этом стоит отметить, что Зорана Михайлович постоянно делает выпады в адрес России. Например, недавно она обвинила нашу страну в том, что она "злоупотребляет" дружбой с Сербией.

"Мы постоянно слышим, что Сербия и Россия — самые большие друзья. Если они наши друзья, потому что говорят, что друзья, тогда они не должны были планировать визит в этот момент", — сказала Михайлович. И подчеркнула, что Сербия должна подумать о дальнейшем пути, который, по её словам, ведёт в Евросоюз.