Политолог: в ответ на изъятие активов ЦБ РФ может прекратить импорт газа в ЕС

Политолог Александр Дудчак оценил вероятность передачи замороженных активов ЦБ РФ Украине в качестве компенсации.

Именно с таким предложением обратился украинский Минюст к Генассамблее ООН, требуя перевести в пользу Киева российские активы на сумму 300 миллиона долларов. В ЕС это предложение получило одобрение, в то время как глава Минфина США Джанет Йеллен напоминает, что подобные манипуляции незаконны с точки зрения американского законодательства.

По мнению Дудчака, Украина вполне может получить эти замороженные активы.

"Как показывает практика — нет ничего невозможного для западных бандитов. Что может им помешать? Ущерб для имиджа системы, при которой значительная доля валютных резервов стран хранится в долларах. Да и то, не думаю, что это такое уж непреодолимое препятствие", — сказал Дудчак в беседе с Общественной Службой Новостей.

Если это случится, политолог, по его признанию, не видит здесь симметричного ответа. По его мнению, Россия может отреагировать на изъятие своих активов, прекратив поставки в Европу своих энергоресурсов. Ещё один вариант — вся торговля РФ с Западом может быть переведена в рубли, что доставит ЕС и США массу неудобств.