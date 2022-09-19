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Sohu: ответ России по газу заставил ЕС "трусливо спрятать клыки"

Экономика

Евросоюз хотел лишить Россию значительной части дохода о экспорта природного газа, однако ответный шаг Москвы заставил европейцев "трусливо спрятать клыки".

Sohu: ответ России по газу заставил ЕС "трусливо спрятать клыки"

После резкого роста цен на энергоресурсы, спровоцированного санкциями Запада, Россия, вопреки ожиданиям США и Евросоюза начала получать сверхдоходы от экспорта энергоносителей, отмечает китайское издание Sohu. И тогда западные страны решили пойти дальше. А именно, ограничить цены на российский газ.

"Сверхдоходы вызывали зависть и злость у многих людей на Западе, и они захотели оставить Россию без этих денег. Но Российская Федерация не дала себя забить", — говорится в публикации китайского издания.

"Москва заявила, что она просто не станет вести бизнес со странами, которые не будут покупать российские энергоресурсы не по рыночной цене. Евросоюзу ничего не осталось делать, кроме как трусливо спрятать свои клыки", — отмечается в материале (перевод "ПолитРоссия").

Китайское издание отмечает, что сейчас у Европы большие проблемы с энергоресурсами: "Европейскую экономику и так ждёт рецессия. Дела в ЕС станут хуже некуда, если Россия перестанет поставлять в Европу свои энергоресурсы".

Отметим, в Евросоюзе действительно обсуждали введение потолка цен на природный газ, поставляемый из России. Однако в большинстве стран сообщества эту идею не поддержали. Зато теперь в ЕС размышляют, как ввести ограничения на весь природный газ, поставляемый в ЕС. Правда, есть опасения, что тогда поставщики просто перенаправят его на другие рынки.

Ограничение цен на газ — не единственная мера. США и их союзники предлагают ввести потолок цен на нефть и нефтепродукты, поставляемые из России. Речь в первую очередь идёт о морских поставках.

В Вашингтоне рассчитывают ввести ограничения цен на нефть в начале декабря, когда вступит в силу эмбарго ЕС на поставки морским путём. А в феврале 2023 года ограничить цены на нефтепродукты, поставляемые из России, поскольку к этому времени должны вступить в силу ещё одни ограничения Евросоюза.

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Автор: Антон Куликов
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