Экономист: найти дополнительный доход можно практически во всех сферах

На российском рынке труда сейчас есть много вакансий и запросов, которые не требуют никакой особой квалификации. И можно найти подработку без получения новых знаний. Об этом рассказала Pravda. Ru кандидат экономических наук, юрист Валентина Митрофанова.

По её словам, это может быть стандартная работа курьеров по доставке продуктов. Здесь рынок как рос по вакансиям, так и растет. Поэтому никакой квалификации особо получать не надо.

"Большой дефицит сейчас в сфере розничной торговли по разным причинам, потому что в отрасли не всё так хорошо, очень большая пошла текучка в этом году. И поэтому у них постоянно открыты вакансии. Тоже никакой переквалификации, обучения никакого не требуется, то есть на месте проводится инструктаж и, по сути, человек встаёт к прилавку", — объяснила экономист.

Но там, где другой уровень заработных плат, более высоких, конечно, требуется более высокая квалификация у соискателя. Она либо есть, либо её необходимо приобретать, заметила собеседник издания.

Она добавила, что работы, на которой можно очень быстро обучиться, сейчас мало. Всё-таки многие работодатели из-за сегодняшней ситуации на рынке труда большей частью ищут опытных людей, у которых уже есть квалификация и опыт работы.

По мнению Митрофановой, не надо идти на какие-то отдельные специальные курсы, если человек хочет получить работу в Wildberries, OZON, колл-центре или банке, так как часто подобные компании проводят внутреннее обучение.

Юрист назвала и самые популярные направления для дополнительного заработка. Она отметила, что вакансии есть практически в каждой сфере.

Очень большая линейка вакансий в IT-сфере: от простой работы в области информационных технологий до сложнейших разработок программных продуктов. Есть много вакансий в инженерной сфере, в "продажах", производстве, транспорте, сфере услуг, домохозяйстве, заключила экономист.