Мильчакова: акции "Газпром нефти" подорожали после встречи Путина и Си Цзиньпина

Кандидат экономических наук Наталья Мильчакова сообщила, что с 12 по 15 сентября этого года стоимость акций российской госкомпании "Газпром нефть" увеличилась на 1,4%. Причиной могли послужить соглашения президента РФ Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина во время мероприятий ШОС, отметила эксперт.

Она напомнила, что руководители государств решили увеличить объём торговли между странами, в том числе энергоносителями. Предположительно, российская корпорация нарастит экспорт нефти в КНР.

Также специалист заявила, что лидером падения стали акции компании "Роснефть". При этом её руководство демонстрировало хорошие результаты, подчеркнула экономист.

"Вероятно, так получилось из-за намёков топ-менеджмента о возможности выплат промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года", — сказала Мильчакова, слова которой приводит oilcapital.ru.