Кандидат экономических наук Наталья Мильчакова сообщила, что с 12 по 15 сентября этого года стоимость акций российской госкомпании "Газпром нефть" увеличилась на 1,4%. Причиной могли послужить соглашения президента РФ Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина во время мероприятий ШОС, отметила эксперт.
Она напомнила, что руководители государств решили увеличить объём торговли между странами, в том числе энергоносителями. Предположительно, российская корпорация нарастит экспорт нефти в КНР.
Также специалист заявила, что лидером падения стали акции компании "Роснефть". При этом её руководство демонстрировало хорошие результаты, подчеркнула экономист.
"Вероятно, так получилось из-за намёков топ-менеджмента о возможности выплат промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года", — сказала Мильчакова, слова которой приводит oilcapital.ru.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Очень важное событие для всей России, которое произойдет 19 сентября, предсказал российский политик Владимир Жириновский незадолго до смерти.