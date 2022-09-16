Набиуллина: ЦБ РФ планирует расширить географию приёма карт "Мир"

По словам главы Банка РФ Эльвиры Набиуллиной, ЦБ РФ ведёт переговоры с рядом стран по поводу запуска на их территории приёма карт "Мир".

Набиуллина в ходе пресс-конференции отметила, что на пути к реализации этого намерения Россия испытывает определённые сложности из-за антироссийских санкций.