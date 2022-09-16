A Haber: Турция намерена договориться с РФ о дополнительных поставках газа

По информации канала A Haber, сейчас турецкие власти находятся в процессе переговоров с Россией, целью которых являются дополнительные поставки газа.

Представители телеканала уточнили, что если обеим сторонам удастся согласовать цены, поставки дополнительного топлива в Турцию начнутся незамедлительно.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак обещал обеспечить Анкаре рост объёмов поставляемых энергоресурсов, если Турция попросит об этом.