По информации канала A Haber, сейчас турецкие власти находятся в процессе переговоров с Россией, целью которых являются дополнительные поставки газа.
Представители телеканала уточнили, что если обеим сторонам удастся согласовать цены, поставки дополнительного топлива в Турцию начнутся незамедлительно.
Ранее российский вице-премьер Александр Новак обещал обеспечить Анкаре рост объёмов поставляемых энергоресурсов, если Турция попросит об этом.
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