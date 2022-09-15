InfoBrics: одна фраза Путина про цену на газ разрушила самонадеянные планы ЕС

Евросоюз планировал установить потолок цен на российский газ. Однако одно заявление, сделанное президентом России Владимиром Путиным, разрушило самонадеянные планы сообщества.

ЕС хочет лишить Россию сверхдоходов от экспорта энергоносителей, для чего и было выдвинуто предложение ввести потолок цен на газ. Напомним, впервые такая идея была предложена властями Италии ещё весной. В Еврокомиссии в августе заявили, что поддерживают эту инициативу и представят её на обсуждение стран Евросоюза. И представили в начале сентября.

Но эти планы, разумеется, не оставили без внимания в России. И всего одного заявление президента РФ Владимира Путина разрушило европейский план, отмечает издание InfoBrics.

"Европу предупредили, что Москва ответит полным прекращением поставок газа любой стране, которая введет ценовой потолок. Без голубого топлива может остаться весь ЕС, что приведет к разрушению европейской экономики всего за несколько месяцев, если не недель", — говорится в статье (перевод "ПолитРоссия").

В материале отмечается, что сейчас любые разговоры европейцев о ценовом потолке — не более чем пустые угрозы.

"Даже если Европа просто попытается согласовать ограничение цен, это подтолкнёт европейский и мировой рынок к очередному ценовому безумию, в котором стоимость ископаемого топлива достигнут высоты орбиты Земли", — отмечает InfoBrics.

Стоит заметить, что большинство стран Евросоюза и в самом деле не поддержали ограничение цены только на российский газ. Зато в ЕС набирает популярность идея потолка цен на весь импортируемый газ. А это может затронуть поставщиков из США, Норвегии, Катара, Алжира и ещё нескольких государств.

Потому в Брюсселе очень озабочены тем, как бы решение ограничить цены не привело к тому, что поставщики просто откажутся поставлять газ в Евросоюз.