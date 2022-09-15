Кондратьев: отношения с Европой в газовой сфере изменятся при "общем потеплении"

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев считает, что отношения с Европой в газовой сфере могут улучшиться, только в случае, если она изменит свою позицию к России. Об этом он заявил Pravda.Ru, комментируя слова президент Сербии Александр Вучич о тяжёлой зиме в Европе.

"Если говорить про Европу в целом, я думаю, что какая-то разморозка отношений в газовой сфере, в первую очередь, выгодна Европейскому союзу, она может идти только рука об руку с общим потеплением, с общей оттепелью в российско-европейских отношениях", — отметил эксперт.

По его словам, в настоящее время сложно спрогнозировать, какой будет зима в Европе, потому как это зависит от погодных условий, однако, если они будут холодными, европейцев ждут тяжёлые времена из-за отсутствия альтернативы российскому газу.

"Если зима будет холодной, то действительно европейцам будет очень тяжело. Я думаю, что даже при тяжелой зиме пройти без каких-то эксцессов эту зиму будет сложно", — заключил Кондратьев.

Ранее Вучич предрёк тяжёлую зиму в Европе и сравнил её с периодом Второй мировой войны. По словам лидера страны, таких перспектив замёрзнуть у ЕС не было за все 77 лет.