Япония многократно нарастила закупки российского природного сжиженного газа за август.
Согласно информации, Токио импортировал на 211 процентов больше топлива, чем за аналогичный период 2021 года.
Как сообщили в Минфине, между тем, объёмы импортируемой российской нефти упал на 20 процентов.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.