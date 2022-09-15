Япония увеличила импорт российского СПГ в три раза

Япония многократно нарастила закупки российского природного сжиженного газа за август.

Согласно информации, Токио импортировал на 211 процентов больше топлива, чем за аналогичный период 2021 года.

Как сообщили в Минфине, между тем, объёмы импортируемой российской нефти упал на 20 процентов.