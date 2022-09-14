Руководство "Газпрома" заявило, что антироссийские санкции сильно ударили по многим зарубежным поставщикам российского ТЭК.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов поведал о незавидной участи партнёров российской транснациональной энергетической компании.

"Многие компании, которые поставляли в "Газпром" — для них "Газпром" был монорынком, на сегодняшний день находятся в стадии банкротства. Это в первую очередь было ударом по ним. У них нет на сегодняшний день таких партнеров как "Газпром" и другие наши компании", — отметил Маркелов на Петербургском международном газовом форуме