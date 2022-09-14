Руководство "Газпрома" заявило, что антироссийские санкции сильно ударили по многим зарубежным поставщикам российского ТЭК.
Заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов поведал о незавидной участи партнёров российской транснациональной энергетической компании.
"Многие компании, которые поставляли в "Газпром" — для них "Газпром" был монорынком, на сегодняшний день находятся в стадии банкротства. Это в первую очередь было ударом по ним. У них нет на сегодняшний день таких партнеров как "Газпром" и другие наши компании", — отметил Маркелов на Петербургском международном газовом форуме
По словам представителя "Газпрома", у России нет поводов для тревог, так как газовая компания живёт и развивается.
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