Вашингтон собрался "разъединить" экономики России и стран Центральной Азии

Вашингтон обозначает ещё одно направление своей политики в республиках бывшего СССР. Заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур заявила, что цель американской политики в Центральной Азии должна заключаться в "разъединении экономик" стран региона с российской.

По её словам, США сейчас предпринимают действия, которые в том числе направлены на "укрепление взаимосвязанности" экономик стран региона, а также "стимулирование экономического роста и совместных действий в области борьбы с изменением климата", сообщает ТАСС.

"Все эти приоритеты мы считаем критически важными для того, чтобы в конечном счете разъединить экономики стран Центральной Азии с российской экономикой, и это должно быть нашей целью", — заявила Каур на слушаниях в комитете по иностранных делам палаты представителей конгресса США.

Как частный пример такой политики: помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу сообщил, что Соединённые Штаты принимают активное участие в обсуждении возможностей транспортировки нефти Казахстана на мировые рынки через Каспийское море в обход России.

"Казахстан рассматривает возможность транспортировки нефти по Каспию через Азербайджан и Грузию на рынки во всём мире… Мы активно вовлечены в это обсуждение", — заявил Лу.

Стоит отметить, что для Запада вообще и для США в частности сейчас важны любые источники энергоносителей. Сейчас большая часть казахстанской нефти экспортируется через терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске.