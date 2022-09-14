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Страны-кредиторы выразили согласие на отсрочку Украине по выплате долга

Экономика

Государства-кредиторы Украины, среди которых находятся и США, выразили согласие предоставить Киеву отсрочку по долговым выплатам до конца 2023 года. Об этом проинформировала министр финансов США Джанет Йеллен.

Глава ведомства выразила надежду, что таким образом Киев получит возможность направить освободившиеся средства на внутренние расходы в области экономики, медицины и социальной сферы, улучшив тем самым "благосостояние украинских граждан".

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Автор: Светлана Нерадовская
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