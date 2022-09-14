В ЕК спрогнозировали приближение сложных зим в Евросоюзе

По словам исполнительного вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса, Евросоюзу следует готовиться к сложным зимам.

Политик объяснил, что сложной будет не только наступающая зима, но и все последующие из-за растущих цен, с которыми европейские лидеры пока не могут справиться, потому что здесь "нет быстрого решения".