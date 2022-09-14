По словам исполнительного вице-президента Еврокомиссии Франса Тиммерманса, Евросоюзу следует готовиться к сложным зимам.
Политик объяснил, что сложной будет не только наступающая зима, но и все последующие из-за растущих цен, с которыми европейские лидеры пока не могут справиться, потому что здесь "нет быстрого решения".
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