Baijiahao: США в смятении после удара по "уязвимой" экономике РФ

Соединённые Штаты были шокированы после того, как оценили последствия своего удара по "уязвимой", как полагали в Вашингтоне, экономике России. Результат этой атаки оказался неожиданным не только для США, но и для всего остального мира.

Как отмечает китайское издание Baijiahao, США и их союзники ввели против России беспрецедентные по своему размаху экономические санкции (напомним от себя, более 11 тысяч). На Западе были уверены, что экономика России слаба и быстро рухнет под таким напором, говорится в статье (перевод "ПолитРоссия").

Какие были основания так считать? После распада Советского Союза экономика России пережила несколько тяжелейших кризисов. И в результате к началу 2000-х страна находилась в весьма непростом финансовом положении. Так что на Западе полагали, что экономика России и по сей день остаётся самым слабым местом России. И продолжает таковой оставаться, даже несмотря на значительный рост, достигнутый на протяжении двадцати последних лет.

Как полагают авторы китайского издания, в США были убеждены, что санкции погрузят российскую экономику в хаос. И она должна была рухнуть в течение нескольких месяцев после принятия первого пакета ограничений.

Однако развитие событий стало крайне неприятным и даже шокирующим сюрпризом для США, отмечается в статье китайского издания.

"Несмотря на многочисленные экономические санкции Запада, российская экономика выстояла, а рубль даже укрепился по отношению к доллару. Произошедшее стало большой неожиданностью для США", — говорится в материале.

В результате удар по "слабой" российской экономике не только не привёл к тому результату, что был задуман США и их союзниками, но и стал проблемой для них самих. Ограничения, введённые против России, стала причиной проблем для западных стран, которые столкнулись с дефицитом энергоносителей и других стратегических ресурсов.

Впрочем, в Вашингтоне по-прежнему считают, что санкционное давление следует продолжать. О чём на прошлой неделе заявил координатор американской санкционной политики при госдепартаменте Джеймс О'Брайен.

Он сообщил, что США продолжат работать над антироссийскими санкциями. И по его словам, что далее для российских граждан будет "только хуже".

"Моё послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже. Те, кто решил пойти по пути содействия линии Кремля, повышают вероятность столкнуться с последствиями таких шагов", — заявил американский чиновник.